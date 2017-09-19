Угорський парламент одноголосно засудив український закон про освіту

Парламент Угорщини одноголосно схвалив резолюцію із засудженням українського закону про освіту, наголосивши, що він грубо порушує права угорців на Закарпатті.

У резолюції депутати закликали Україну поважати основні європейські цінності - демократію та верховенство закону, та не допустити набуття чинності цього закону. Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Депутати наголосили, що український закон про освіту серйозно порушує право угорців Закарпаття на освіту їхньої рідною мовою, а також суперечить низці міжнародних документів, зокрема, Копенгагенському документу та Паризькій хартії ОБСЄ, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, договору про основи добросусідства та співпраці та іншим.

Як стверджує резолюція, освітній закон порушує і Конституцію України, згідно з якою схвалення нових законів або внесення поправок у чинні закони не має обмежувати наявні права. Крім того, Основний закон України забороняє етнічну та мовну дискримінацію, вказують угорські депутати.

Також парламент закликав міжнародне співтовариство засудити закон.

Депутати звернулися до уряду Угорщини з проханням вжити всіх необхідних заходів, аби закон не почав діяти, та регулярно інформувати щодо цього питання парламентські комітети.

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Нагадаємо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

Раніше Угорщина звернулась до Організації Об'єднаних Націй через внесення змін до українського закону про освіту, через порушення прав меншин, затверджених в правилах ООН. Про це заявив у вівторок, 19 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.