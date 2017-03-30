Угорський прем'єр пропонує Україні ввести подвійне громадянство для угорців Закарпаття

Під час бесіди Орбан і Порошенко обговорили необхідність підписання двостороннього договору з питання отримання подвійного громадянства

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.

Це питання Порошенко та Орбан обговорювали в кулуарах зʼїзду Європейської народної партії на Мальті. Про це повідомляє Hungarytoday.

"Угорський прем'єр-міністр обговорив питання про подвійне громадянство для етнічних угорців, які живуть в Україні з українським президентом Петром Порошенком на Мальті", – йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що під час бесіди Орбан і Порошенко обговорили необхідність підписання двостороннього договору з питання отримання подвійного громадянства (для етнічних угорців в Україні – ред.).

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту на Мальту, де проходить саміт Європейської народної партії, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Одним із питань, яке обговорювали лідери країн, став заклик віце-прем'єра Угорщини Жолта Шем'єна до створення автономій угорських меншин у сусідніх країнах.