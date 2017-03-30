Угорський прем'єр пропонує Україні ввести подвійне громадянство для угорців Закарпаття
Це питання Порошенко та Орбан обговорювали в кулуарах зʼїзду Європейської народної партії на Мальті. Про це повідомляє Hungarytoday.
"Угорський прем'єр-міністр обговорив питання про подвійне громадянство для етнічних угорців, які живуть в Україні з українським президентом Петром Порошенком на Мальті", – йдеться у повідомленні.
Видання також зазначає, що під час бесіди Орбан і Порошенко обговорили необхідність підписання двостороннього договору з питання отримання подвійного громадянства (для етнічних угорців в Україні – ред.).
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту на Мальту, де проходить саміт Європейської народної партії, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Одним із питань, яке обговорювали лідери країн, став заклик віце-прем'єра Угорщини Жолта Шем'єна до створення автономій угорських меншин у сусідніх країнах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків