Угорський університет повинен відкликати присвоєння Путіну відзнаки Civis Honoris Causa, - посол

Посол України в Угорщині Любов Непоп вважає, що Дебреценський університет Угорщини повинен відкликати присвоєну президенту Володимиру Путіну Росії під час його візиту в країну 28 серпня почесну відзнаку Civis Honoris Causa.

Про це Непоп написала у статті "Україна шокована врученням Дебреценської нагороди Путіну - відкритий лист" для угорського видання hvg.hu, переклад якої розмістило посольство на своєму сайті.

"Civis Honoris Causa - нагорода, присвоєна, згідно з інформацією ЗМІ, президенту Росії Володимиру Путіну рішенням 90% членів сенату Дебреценського університету... Ще кілька років тому більшість людей не звернуло б на це уваги, проте після 2014 року ім'я Володимира Путіна є синонімом нехтування міжнародного права, в тому числі Будапештського меморандуму, тимчасової анексії Криму та ведення проти сусідньої дружньої країни, України, гібридної війни, яка сьогодні позбавила життя понад 10 тисяч наших співвітчизників... Я вірю, що цей титул буде відкликано, а підтримка порушення міжнародного права отримає гідну оцінку", - написала Непоп.

Дипломат також звернулася до члена сенату університету, голови Комітету докторського і студентського складу Петера Керешпарті, який заявляв, що згоден з окупацією Криму і не згоден з підтримкою українського уряду, мовляв, слід поїхати на Закарпаття, щоб побачити, якою є реальність. Як зазначає Непоп, на його думку, Путіна не визнано військовим злочинцем, а країни іноді змінюють свої кордони за допомогою війни, ба більше, Росія не зробила нічого, крім того, що просто повернула собі територію, яка завжди їй належала.

"Я не хочу заглиблюватися в історичну суперечку про те, коли чиїм був Крим чи будь-яка інша територія, адже суть не в цьому. Для мене стало шоком і приводом для жалю те, що член сенату такого видатного навчального закладу у XXI столітті згоден з порушенням міжнародного права і перекроюванням кордонів і з тим, що одна держава може безкарно нападати на своїх сусідів, убивати їхніх громадян і анексувати їхні території. Я вірю, що ні Комітет, ні інші члени сенату не згодні з такою позицією", - зазначила керівник українського диппредставництва.

Непоп додала, що Керешпарті "вже завтра" може здійснити поїздку на Закарпаття, щоб ушанувати пам'ять воїнів угорського походження, які віддали свої життя і за нього, щоб у Європі панували не "зелені чоловічки" Путіна, а право і демократія.

Резюмуючи, посол України висловила надію, що демократичний дух Дебреценського університету, який вона пам'ятає зі студентських часів, і прагнення до свободи, яке завжди було притаманне угорцям, "сильніші, ніж миттєвий економічний інтерес".

Як відомо, Володимир Путін 28 серпня відвідав Угорщину. Прибув він туди лише на декілька годин, у Будапешті зустрівся з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном і побував на відкритті чемпіонату світу з дзюдо. Як повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, порядок денний переговорів був розширеним, головними темами пленарної робочої зустрічі стали енергетична співпраця і підтримка торгово-господарських трендів між двома країнами.

Нагадаємо, що Путін заявив, що розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції "Пакш" із російською участю може відбутися вже на початку наступного року.