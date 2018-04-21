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Угорці протестують проти контролю Орбана над ЗМІ

Демонстранти закликають повернути контроль над медіа суспільству
Десятки тисяч угорців вийшли на протест у Будапешті в суботу, 21 квітня. Вони незадоволені контролем влади над ЗМІ. На думку демонстрантів, саме це допомогло чинному прем'єрові Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні.
Угорці протестують проти контролю Орбана над ЗМІ Фото: reuters.com

Державні медіа маніфестанти називають "машиною пропаганди", повідомляє Reuters.

"Наша мета – позбавити орбанівську партію "Фідес" контролю над суспільними ЗМІ. Але це й завдання для опозиційних партій, позаяк вони також відповідальні за нинішню ситуацію", – кажуть організатори акції.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, "Фідес" разом із союзними християнськими демократами зберегла конституційну більшість у парламенті, Орбан втретє поспіль очолив уряд.

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21 04 2018 22:30
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