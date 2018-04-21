ПОЛІТИКА НОВИНИДесятки тисяч угорців вийшли на протест у Будапешті в суботу, 21 квітня. Вони незадоволені контролем влади над ЗМІ. На думку демонстрантів, саме це допомогло чинному прем'єрові Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорці протестують проти контролю Орбана над ЗМІ
Демонстранти закликають повернути контроль над медіа суспільству
Фото: reuters.com
Державні медіа маніфестанти називають "машиною пропаганди", повідомляє Reuters.
"Наша мета – позбавити орбанівську партію "Фідес" контролю над суспільними ЗМІ. Але це й завдання для опозиційних партій, позаяк вони також відповідальні за нинішню ситуацію", – кажуть організатори акції.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Нагадаємо, "Фідес" разом із союзними християнськими демократами зберегла конституційну більшість у парламенті, Орбан втретє поспіль очолив уряд.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 04 2018 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее