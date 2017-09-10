Угорці в ПАРЄ: Київ не дає нацменшинам вчити навіть українську мову

Противники мовної норми українського закону "Про освіту" доводять в Страсбурзі, що українська влада обмежує вивчення як мов нацменшин, так і державної мови.

У брошурах, які роздають депутатам ПАРЄ, стверджується, що українське законодавство є найгіршим у регіоні. Наводяться приклади Сербії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови та Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Автори документа вважають, що Україна створює не лише перепони для навчання представників нацменших їх рідними мовами, але також "заважає вивченню української мови".

Зокрема, їх претензією є те, що представникам меншин викладають українську як рідну мову, а не як іноземну. На їхню думку, саме через це, а також через неналежну кваліфікацію вчителів угорці на Закарпатті мають погані результати ЗНО з української.

"Новий закон про освіту знищує школи з викладанням мовами меншин", – йдеться у пам’ятці.

Документ не містить вихідних даних щодо автора, але виходячи з його змісту можна припустити, що він підготовлений представниками Угорщини.

Нагадаємо, що 12 жовтня ПАРЄ проведе термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".

Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Відень. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.