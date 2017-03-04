Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців

Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто мають підтримувати нелегальну міграцію або втручатися у внутрішні справи Угорщини

Влада Угорщини розіслала анкети "Зупинімо Брюссель", де запитує громадян, як має поставитися до політики ЄС, яка загрожує незалежності Угорщини.

Під час оголошення старту антибрюссельської кампанії представник влади наголосив, що найближчим часом перед Угорщиною стоять важливі рішення, пов’язані з боротьбою за їхнє майбутнє, а виграти її можна лише з підтримкою суспільства. Про це повідомляє Радіо Польща.

В анкеті – шість запитань, що стосуються позиції угорців щодо євросоюзної міграційної та економічної політики. Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто мають підтримувати нелегальну міграцію або втручатися у внутрішні справи Угорщини.

Опитування уряду Віктора Орбана отримали назву "Національні консультації 2017". Це відповідь на впроваджені минулого тижня нові засади, які дозволяють тримати мігрантів у прикордонних таборах протягом необмеженого часу.

Подібне опитування в Угорщині проводили у 2015 році, коли влада запитувала громадян про міграцію і тероризм. Тоді Верховний комісар ООН гостро розкритикував опитування, застерігаючи, що воно може призвести до посилення ксенофобії.

Нагадаємо, у жовтні минулого року референдум в Угорщині щодо квот на розміщення біженців в ЄС визнано таким, що не відбувся, через низьку явку.

24 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував побудувати "гігантське місто для біженців" в Лівії.