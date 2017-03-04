Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців
Під час оголошення старту антибрюссельської кампанії представник влади наголосив, що найближчим часом перед Угорщиною стоять важливі рішення, пов’язані з боротьбою за їхнє майбутнє, а виграти її можна лише з підтримкою суспільства. Про це повідомляє Радіо Польща.
В анкеті – шість запитань, що стосуються позиції угорців щодо євросоюзної міграційної та економічної політики. Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто мають підтримувати нелегальну міграцію або втручатися у внутрішні справи Угорщини.
Опитування уряду Віктора Орбана отримали назву "Національні консультації 2017". Це відповідь на впроваджені минулого тижня нові засади, які дозволяють тримати мігрантів у прикордонних таборах протягом необмеженого часу.
Подібне опитування в Угорщині проводили у 2015 році, коли влада запитувала громадян про міграцію і тероризм. Тоді Верховний комісар ООН гостро розкритикував опитування, застерігаючи, що воно може призвести до посилення ксенофобії.
Нагадаємо, у жовтні минулого року референдум в Угорщині щодо квот на розміщення біженців в ЄС визнано таким, що не відбувся, через низьку явку.
24 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував побудувати "гігантське місто для біженців" в Лівії.
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