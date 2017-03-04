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Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців

Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто мають підтримувати нелегальну міграцію або втручатися у внутрішні справи Угорщини
Влада Угорщини розіслала анкети "Зупинімо Брюссель", де запитує громадян, як має поставитися до політики ЄС, яка загрожує незалежності Угорщини.
Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців Фото: 1news.md

Під час оголошення старту антибрюссельської кампанії представник влади наголосив, що найближчим часом перед Угорщиною стоять важливі рішення, пов’язані з боротьбою за їхнє майбутнє, а виграти її можна лише з підтримкою суспільства. Про це повідомляє Радіо Польща.

В анкеті – шість запитань, що стосуються позиції угорців щодо євросоюзної міграційної та економічної політики. Влада запитує також про міжнародні неурядові організації, які начебто мають підтримувати нелегальну міграцію або втручатися у внутрішні справи Угорщини.

Опитування уряду Віктора Орбана отримали назву "Національні консультації 2017". Це відповідь на впроваджені минулого тижня нові засади, які дозволяють тримати мігрантів у прикордонних таборах протягом необмеженого часу.

Подібне опитування в Угорщині проводили у 2015 році, коли влада запитувала громадян про міграцію і тероризм. Тоді Верховний комісар ООН гостро розкритикував опитування, застерігаючи, що воно може призвести до посилення ксенофобії.

Нагадаємо, у жовтні минулого року референдум в Угорщині щодо квот на розміщення біженців в ЄС визнано таким, що не відбувся, через низьку явку.

24 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував побудувати "гігантське місто для біженців" в Лівії.

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03 04 2017 09:38
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