Ухвалити бюджет на 2023 рік хочуть до 10 листопада

У політичній партії "Слуга народу" очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять в другому читанні до 10 листопада.

"Бюджет ухвалять в другому читанні до 10 листопада", – йдеться у повідомленні політсили у Telegram.

Про деталі розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. "Планувалося, що бюджет буде ухвалено наприкінці жовтня, але зараз ці дати змінилися на початок листопада", – зазначила нардеп в ефірі телемарафону.

Депутатка зауважила, що це відбувається, "через те, що тривають перемовини з МВФ", щоб зрозуміти, чи буде нова програма співпраці з Фондом, і відповідно планувати бюджет.

Так, повідомляється, що дефіцит головного кошторису на 2023 рік буде безпрецедентно високий – 38 млрд дол.

"Ми (народні депутати – ред.) були досить стримані, у цьому році було набагато менше поправок. І видатки депутати під час розгляду бюджету не збільшували", – розповіла Підласа.