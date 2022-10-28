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Ухвалити бюджет на 2023 рік хочуть до 10 листопада

У політичній партії "Слуга народу" очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять в другому читанні до 10 листопада.
Ухвалити бюджет на 2023 рік хочуть до 10 листопада Фото: eidos.org.ua
"Бюджет ухвалять в другому читанні до 10 листопада", – йдеться у повідомленні політсили у Telegram.
 
Про деталі розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. "Планувалося, що бюджет буде ухвалено наприкінці жовтня, але зараз ці дати змінилися на початок листопада", – зазначила нардеп в ефірі телемарафону.
 
Депутатка зауважила, що це відбувається, "через те, що тривають перемовини з МВФ", щоб зрозуміти, чи буде нова програма співпраці з Фондом, і відповідно планувати бюджет.
 
Так, повідомляється, що дефіцит головного кошторису на 2023 рік буде безпрецедентно високий – 38 млрд дол.
 
"Ми (народні депутати – ред.) були досить стримані, у цьому році було набагато менше поправок. І видатки депутати під час розгляду бюджету не збільшували", – розповіла Підласа.
 
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28 10 2022 15:38
ТЕГИ: ВР, бюджет-2023
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