Указ про блокування Вконтакте, Яндексу та Mail.Ru набув чинності

17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

"Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в iнтернеті Yandex, соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено опрацювати уряду та СБУ за участі Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Указ президента опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр".

Передбачається застосування санкцій до фізичних осіб, причетних до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя; до юридичних осіб України, розташованих на цих територіях, у зв’язку з підтвердженням незаконної перереєстрації за російським законодавством.

Крім того обмеження застосовуються до фізичних осіб — громадян РФ, причетних до незаконного переслідування й протиправних дій щодо громадян України; до юросіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.

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Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.