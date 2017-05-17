Указ про блокування Вконтакте, Яндексу та Mail.Ru набув чинності
"Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в iнтернеті Yandex, соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено опрацювати уряду та СБУ за участі Нацбанку", - йдеться у повідомленні.
Указ президента опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр".
Передбачається застосування санкцій до фізичних осіб, причетних до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя; до юридичних осіб України, розташованих на цих територіях, у зв’язку з підтвердженням незаконної перереєстрації за російським законодавством.
Крім того обмеження застосовуються до фізичних осіб — громадян РФ, причетних до незаконного переслідування й протиправних дій щодо громадян України; до юросіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.
Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
У НАТО також прокоментували рішення української влади заборонити російські соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" та сервіси "Яндекс" і Mail.ru. зазначивши, що український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків