Указ щодо нових санкцій вже набув чинності, - Турчинов
"Я хочу сказати, що уже зараз я звертаюся до провайдерів, поки СБУ готує інформаційний лист, його уже завтра отримають українські провайдери. Я звертаюсь до українських провайдерів: не чекайте інформаційного листа, від СБУ, а з натхненням починати виконувати рішення РНБО. І вже сьогодні починати блокувати російський контент", - сказав Турчинов під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.
Він зазначив, що указ про блокування російських сайтів уже набув чинності.
"Тепер головне питання, щоб він почав працювати. Щоб він почав працювати, доручено Кабінету Міністрів, СБУ, терміново відпрацювати механізм реалізації положень цього указу. Це дуже важливо", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники". Зокрема під санкції потрапила і компанія 1С.
Зазанчимо, у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
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