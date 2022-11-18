Попри всі негаразди життя продовжується, а наші мультиплікатори завдячуючи ЗСУ продовжують працювати і гідно представляти Україну на різноманітних міжнародних конкурсах і фестивалях. При цьому дивуючи весь світ якістю та професіоналізмом, цікавими сюжетами та жагою до перемоги. Так, днями анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум" став переможцем на Фестивалі анімаційних студій в Парижі у номінації "Найкраща історія". Це стало прекрасним подарунком до 95-ї річниці заснування української школи анімації, яка святкується цьогоріч. Тож іPress пригадав для вас цікаві фрагменти з історії української анімації та зібрав 5 українських мультфільмів, які підкорили світ. Дочитайте, і дізнаєтеся до чого тут президент України Володимир Зеленський.

Різдвяну історію про цінності, які захищаємо ціною власного життя, написав український воїн. Звідки ж взявся козак-характерник Кум...

Режисерка і авторка сценарію Ольга Захарова не приховує, що дуже мріяла про перемогу, адже творча команда кінокомпанії "МаГіКа-фільм" і 2Flame працювала над мультфільмом майже три роки. Світова прем’єра фільму, що був завершений у 2021 році, відбулась нещодавно на міжнародному кінофестивалі HANIFF VI в Ханої (В’єтнам). Продюсерами фільму стали – Геннадій Кофман та Євген Захаров. Музику до фільму виконали тернопільський інді-гурт TikTu та лірник Гордій Старух, а автором сучасної колядки стала поетеса Світлана Ройз.

А головний художник та автор ідеї Борис Денисевич нині захищає Батьківщину у складі 5-го окремого штурмового полку на фронті.

"Наша мрія – щоб фільм побачили якомога більше глядачів. У ньому багато сенсів, які під час війни стали ще більш актуальними. Він про цінності, які ми бережемо і хочемо передати нашим дітям. Про цінності, які ми зараз захищаємо ціною багатьох життів задля того щоб наші діти і онуки могли жити у вільній Україні", - наголошує Борис Денисевич. Стрічка "Украдений місяць. Кум" зображує традиційне українське село, що живе тихим та спокійним життям. Напередодні Різдва воно наповнюється піснями, музикою, духом смачної печені і свята, а козак Василь разом із дітьми лагодить Різдвяну зірку, щоб ввечері діти привітали хрещених батьків колядками. Самотньо, осторонь від громади в селі живе козак-характерник Кум і ніхто, навіть стара баба Карпиха, яка розносить селом плітки, не знає, звідки він тут взявся. Але діти точно знають, що це щось цікаве і насправді, колись давно…

У грудні цей мультфільм ми зможемо побачити на екранах.

95 років української анімації. Від солом'яного бичка до Мавки

У 2022 році українська анімаційна школа святкує свій 95-річний ювілей. Її історія розпочалась у 1927 році у часи бурхливого розвитку мультиплікації по всьому світу. І хоч розвивалась українська анімація за "радянськими стандартами", але їй вдалось набути свого неповторного стилю, та, що найголовніше, зберегти його.

Датою народження української анімації вважається 1927 рік, а її засновником – киянин В'ячеслав Левандовський. Працюючи художником Одеської кінофабрики Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ), він створив майстерню мультиплікаційних фільмів і першим художнім мультфільмом у 1927 році стала "Казка про солом'яного бичка", що була виконана у техніці паперових площинних маріонеток. На жаль цей мультфільм не зберігся, вціліли лише декілька кадрів.

Другим мультфільмом стала "Казка про білку-хазяєчку та мишку-лиходієчку", що побачила світ у 1928 році у Києві. За враженнями сучасників ця 5-хвилинна версія народної казки була справжнім дивом. На жаль, мультфільм теж не зберігся. А його режисером та соаніматором став теж В’ячеслав Левандовський.

Серед відомих мультиплікаторів ВУФКУ того часу варто загадати художника Семена Гуєцького. Його мультфільм "Тук-Тук та його товариш Жук", який показали у 1935 році, мав би вийти у 1930 році та стати одним із перших звукових мультфільмів у світі. Проте керівництво з невідомих причин заборонило це робити.

А далі була війна... Проте аніматори-ентузіасти не полишали своєї справи. Така відданість у 1959 році перетворилась у створення "Творчого об'єднання художньої мультиплікації" при студії "Київнаукфільм". У ті часи художники Діснея вже створювали персонажів, що були шалено популярними на весь світ та й досі живуть на екранах – Міккі Маус, каченя Дональд Дак, Плуто і Гуффі та ін. Українські аніматори, оговтуючись від війни, наслідували Діснеївську школу та техніки, вплітаючи в неї художній контекст національної культури. За спогадами українського режисера-мультиплікатора Володимира Дахно класична анімація Волта Діснея була тією базою на якій згодом вимальовувався стиль кожного з тогочасних художників-мультиплікаторів.

У 60-ті на екрани вийшли відомі мультфільми "Пригоди Перця" (за мотивами сюжетів популярного сатирично-гумористичного журналу "Перець") та "Микита Кожум'яка", а також перші серії легендарного українського мультсеріалу "Козаки". Цікаво, що на той час українську школу анімації впізнавали і знали в світі саме завдяки гумору, колоритності та незвичності, і не останню роль у цьому зіграли "Козаки".

Розквіт української анімації припав на 70-90-ті рр. Українські мультиплікатори створили фільми, які, до речі, і досі популярні. Наприклад, епічна мульт екранізація роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів" з неперевершеним образом доктора Лівсі. Це був справжній зірковий час для таких режисерів, як Давид Черкаський, Борис Храневич, Валентина Костилєва, Цезар Ольшанський, Володимир Дахно, Олександр Вікен та ін. Цікаво, що багато мультфільмів тоді озвучувалось українською мовою, зокрема, улюблений багатьма "Котигорошко". Крім того, в ці роки було створено багато мультсеріалів серед яких: "Аліса в Країні Див" режисера Єфрема Пружанського, "Пригоди капітана Врунгеля" та "Пригоди Капітошки", а також культовий "Петрик П'яточкін" з його неперевершеною рахівницею слоненят.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 році на екрани вийшов перший повнометражний український мультфільм "Енеїда" режисера Володимира Дахна та художника Едуарда Кірича, який покорив серця не лише завдяки фантастичній бурлескній пародії Івана Котляревського, а й завдячуючи роботі художників.

У буремні 2000 державна підтримка української анімації занепала, а художники "подалися у світи". Почали з’являтись приватні анімаційні студії та невеличкі об'єднання. Проте саме такий стан справ став поштовхом до розвитку нових форматів, зокрема, у співпраці з музикантами створювались анімаційні кліпи, а на факультеті кіно започаткували новий фах - режисера анімаційного фільму.

У 2003 році український анімаційний фільм режисера Степана Коваля "Йшов трамвай №9" вперше отримав нагороду на Берлінському міжнародному кінофестивалі "Срібний ведмідь".

Сучасна українська анімація зараз існує переважно завдяки роботі ентузіастів, які шукають спонсорів та меценатів, адже через відсутність державної підтримки та брак фінансування талановита молодь та професіональні художники-аніматори воліють їхати навчатись та працювати за кордоном. За словами "мами" Петрика Пʼяточкіна дитячої письменниці Наталії Гузєєвої, яка довгий час працювала сценаристом і редактором в "Укранімафільмі", а тепер має власну студію "KAPI", "якщо немає $2 млн, до створення мультфільму краще навіть не братися".

Закони анімації всюди однакові. Найважливіше і дорожче – це цікава ідея. Американські студії готові витрачати шалені кошти за ідею. В Україні є ідеї, є свої характерні стилі та й майстерності не бракує, проте бракує грошей. Українські мультфільми не змагаються між собою за більш якісний і цікавий контент, так як це відбувається між Disney і Pixar, а намагаються вижити у змаганнях з потужною машиною Голлівуду. Проте будемо сподіватись, що збільшення кількості нових проєктів та нові досягнення вітчизняних аніматорів покращать справи, адже нам теж є чим зацікавити поціновувачів мультиплікації і не тільки в Україні.

Топ-5 українських мультів, що підкорили серця глядачів по всьому світу

Буба, 2014 р. Перший сезону цього мульту режисера Сергія Горобця вийшов у 2013 р. Його герой настільки сподобався глядачам, що його переглянуло понад 10 млн людей. Згодом історія цього казкового персонажу отримала продовження – вийшло три сезони мультфільму, загалом 78 серій. Головний герой Буба, який з’явився невідомо звідки і дуже неговіркий, але настільки кумедний і постійно потрапляє у різноманітні пригоди разом із своїми друзями Лулою, Гугою, Дудою, Спайком, що діти з багатьох країн стали фанатами цього українського мульт-серіалу, який показують на Netflix.

Микита Кожум’яка, 2016 р. Повнометражна 3D-анімаційна стрічка виробництва студії "Panama Grand Prix" та режисера Манука Депояна вийшла на екрани лише через 10 років від початку роботи над мультфільмом. Мультфільм взяв участь у Канському фестивалі "Кіноринок", отримавши контракти на показ у 15 країнах, зокрема, у Великій Британії, Китаї, Японії, Польщі.

За сюжетом, у Кирила Кожум'яки підростає син Микита, який намагається врятувати світ від повернення свого ворога - злого дракона. Старший брат Микити глузує з нього й не вірить в те, що йому вдасться стати справжнім героєм. І хлопчик докладає максимум зусиль задля того, щоб довести своїй родині, що він гідний стати багатирем.

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила, 2019 р. Анімаційна стрічка режисера Олега Маламужа була створена анімаційною студією Animagrad за участі сценарного консультанта Ендрю Гілтона ("Мадагаскар") вийшла дуже видовищною і за підсумками касових зборів зібрала майже 36 млн грн, ставши рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва. У міжнародному прокаті мультик зібрав $6,5 млн. Він також став переможцем VI Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) у номінації "Найкращий художній фільм".

В основі сюжету романтичні відносини вуличного музиканта Руслана та доньки князя Людмили, яку злий та ворожий чаклун вирішив вкрасти та вбити. І тепер Руслан має врятувати свою кохану.

Клара та чарівний дракон, 2019 р. Це перша українська анімаційна стрічка фентезі, що була створена у США. Режисером фільму є Олександр Клименко. Після прем’єрного показу в Україні мультфільм вийшов у міжнародний прокат.

Це зворушлива історія про дівчинку Клару, що намагається разом із друзями врятувати чарівного Дракона, що має надприродні здібності та чарами якого хочуть заволодіти злі сили. "Гуллівер повертається", 2021 р. Найдорожчій український мультфільм в історії української анімації автором ідеї якого став Володимир Зеленський. Загальний бюджет фільму склав $10 млн. Режисерами фільму стали Тоні Бонілла ("Ваяна" та "Зоотрополіс"). В українських кінотеатрах фільм зібрав 15 млн грн. Загалом же український мультфільм запустять у прокат у 71 країні, зокрема, у Бразилії, Колумбії, Північній Америці та Китаї.

За сюжетом мандрівника Гуллівера запрошують повернутися до Ліліпутії щоб знову захистити тамтешніх мешканців, але повернувшись він відчуває лише обурення та паніку, адже жителі Ліліпутії очікували, що повернеться легендарний велетень, а повернулась звичайна людина і король наказує стратити Гуллівера…

Цікаво, що цей сюжет був нещадно розкритикований чи не в кожній рецензії і в першу чергу за те, що головний герой не того зросту. Проте за словами Володимира Зеленського в цьому і полягає головна філософська та виховна ідея - показати, що гігантом людину робить не зріст, а її справи.