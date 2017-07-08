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На проект "Стіна" планують витратити 500 млн грн, - ДПС

На сьогодні облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 84 км огороджень, 179,9 км рокадну доріг
Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.
На проект "Стіна" планують витратити 500 млн грн, - ДПС Фото: 112.ua

"На сьогоднішній день за 2015-2016 роки ми отримали 600 млн грн. Це близько 15% від загальної потреби. Планом передбачалося виділення на цей період вже 2,194 млрд грн. У 2017 році на проект було виділено 200 млн грн. Плюс зміни в бюджет додали ще 300 млн грн. Загалом, ми очікуємо в цьому році 500 млн грн, що становить 55% від коштів, необхідних тільки на цей рік", - заявив глава відомства Петро Цигикал, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, є істотне недофінансування цього проекту, відповідно, сповільнюється і проведення робіт на місці.

"Якщо говорити про те, що вже зроблено, то облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових смуг, 84 км огороджень, 179,9 км рокадну доріг", - сказав глава Держприкордонслужби.

Цигикал нагадав, що, згідно з проектом, мова йде про кордон з РФ в Харківській, Чернігівській та Луганській областях. За його словами, до кінця поточного року планується завершити роботи в Харківській області.

Нагадаємо, проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону.

Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".

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07 08 2017 10:57
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