Україна - лідер за кількістю загиблих від протитанкових мін

Разом з Україною до списку лідерів - Афганістан, Камбоджа, Малі і Пакистан

Україна є лідером за кількістю жертв від протитанкових мін.

У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування (GICHD) і Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків зі 101 жертвою, що на 4% більше, ніж у 2015 і 24% від загальносвітової кількості жертв.

Зокрема, у минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 були травмовані. 69% жертв - військові, - повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування.

Протитанкові міни не тільки вбивають і травмують, але також обмежують можливості у веденні господарства, відновлення пошкодженої в результаті конфлікту інфраструктури і т. д., створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ.

Нагадаємо, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.