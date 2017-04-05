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Україна - лідер за кількістю загиблих від протитанкових мін

Разом з Україною до списку лідерів - Афганістан, Камбоджа, Малі і Пакистан
Україна є лідером за кількістю жертв від протитанкових мін.
Україна - лідер за кількістю загиблих від протитанкових мін Фото: bbc.com

У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування (GICHD) і Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків зі 101 жертвою, що на 4% більше, ніж у 2015 і 24% від загальносвітової кількості жертв.

Зокрема, у минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 були травмовані. 69% жертв - військові,  - повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування.

Протитанкові міни не тільки вбивають і травмують, але також обмежують можливості у веденні господарства, відновлення пошкодженої в результаті конфлікту інфраструктури і т. д., створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ.

Нагадаємо, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.

 
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04 05 2017 14:50
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