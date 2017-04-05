Україна - лідер за кількістю загиблих від протитанкових мін
У 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування (GICHD) і Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків зі 101 жертвою, що на 4% більше, ніж у 2015 і 24% від загальносвітової кількості жертв.
Зокрема, у минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 були травмовані. 69% жертв - військові, - повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування.
Протитанкові міни не тільки вбивають і травмують, але також обмежують можливості у веденні господарства, відновлення пошкодженої в результаті конфлікту інфраструктури і т. д., створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ.
Нагадаємо, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.
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