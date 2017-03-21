Україна активізувала купівлю вугілля з Канади

Українські компанії в січні 2017 року імпортували з Канади коксівне вугілля на суму 48,2 млн канадських доларів (36,2 млн доларів США).

Провінція Британська Колумбія має значні запаси і виробництво коксівного вугілля, тому постачання з неї в Україну при необхідності можуть бути збільшені, - повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про імпортерів канадського вугілля в Україні, посол назвав "АрселорМіттал Кривий Ріг", але припустив також, що серед них є і інші великі українські металургійні компанії.

Ващук також повідомив, що за 2016 рік імпорт коксівного вугілля в Україну становив 146 млн канадських доларів (109,6 млн доларів США).

Згідно з даними Держстату, імпорт вугілля з Канади в 2016 році склав 841,9 тис. тонн на $94,37 млн, тоді як сумарний імпорт бітумінозного вугілля в Україні дорівнював 14,15 млн т на $1 млрд 414,55 млн. Основними його постачальниками були Росія - 9,87 млн т на $860,07 млн і США - 1,81 млн т на $211,01 млн, Канада йшла на третій позиції.

З Австралії в Україну в минулому році було поставлено 724,8 тис. тонн бітумінозного вугілля на $79,13 млн, з Казахстану - 551,3 тис. тонн на $75,6 млн, а з Польщі - 349 тис. тонн на $40,58 млн.

Одночасно Україна в минулому році експортувала 336,2 тис. тонн бітумінозного вугілля на $33,96 млн переважно в Словаччину ($26,41 млн) і Росію ($7,48 млн).

Зазначимо, компанія ДТЕК, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, надіслала офіційного листа на адресу ПАТ "Донбасенерго", яке повязують з Олександром Януковичем, із застереженням не закуповувати вугілля, вироблене на тимчасово неконтрольованій території.

Варто додати, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.