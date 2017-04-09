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Україна амністує близько 1700 учасників АТО, - Луценко

Справи 150 учасників АТО, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, знаходяться на стадії судового розгляд
Близько 1700 бійців антитерористичної операції, які вчинили незначні правопорушення, будуть амністовані протягом найближчих трьох місяців.
Україна амністує близько 1700 учасників АТО, - Луценко Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"У більшості своїй - 1100 - це дрібні порушення протягом несення служби", - розповів генпрокурор Юрій Луценко, інформує Еспресо.TV.

За словами Луценка, справи 150 учасників АТО, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, знаходяться на стадії судового розгляду чи досудового розслідування військовою прокуратурою.

Глава ГПУ також запропонував створити окремий ізолятор Міноборони для таких правопорушників, щоб відділити їх від негативного впливу з боку звичайного криміналітету.

Нагадаємо, у суботу Президент України Петро Порошенко на прохання керівників церков та Героїв України підписав Закон "Про амністію у 2016 році" учасників АТО, які не скоїли тяжких злочинів.

Зокрема, Юрій Луценко заявив, що генеральна амністія бойовиків, що діють на сході України, неможлива, вона може надаватися лише індивідуально в окремих випадках.

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04 09 2017 18:58
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