Україна бере участь у Європейському економічному конгресі
"Сьогодні в Польщі розпочинається 10-й Європейський економічний конгрес, де бере участь команда Мінекономрозвитку на чолі з Степаном Кубівим. Мета заходу - координація розвитку європейської економіки, а також розширення торгівлі зі стратегічними партнерами. Як от Україна. Наша делегація розповість численним учасникам конгресу про нові перспективи торгівлі з Україною та вигідні можливості для інвестицій", - йдеться у повідомленні прес-служби міністерства у Facebook.
Фото: facebook.com/mineconomdev
Також зазначається, що Кубів зустрінеться з високопосадовцями Польщі, яка тривалий час є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центральної та Східної Європи та четвертим за значущістю торговельним партнером у світі.
У 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами Україна-Польща склав $6,2 млрд і збільшився на 26,2 % порівняно з 2016 роком. Цьогоріч показники продовжують зростати. Так, за 2 місяці 2018 року товарообіг між Україною та Польщею склав $1,6 млрд, тобто збільшився на понад 28% або на $236,0 млн порівняно з тим же періодом 2017 року.
Нагадаємо, що обсяг торгівлі між Україною і Білоруссю в січні-лютому 2018 року досяг $696 млн.
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