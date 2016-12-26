Україна близько 850 разів закликала до перемир'я під час боїв на Світлодарській дузі
У коментарі "Українські правді" він зазначив, що припинення вогню – це одна з основних задач СЦКК, для цього застосовуються всі наявні механізми, в тому числі ОБСЄ.
"При цьому позитивно спрацювали 415 разів, тобто коефіцієнт корисної дії становив 49%. Ми змушені констатувати, що за запитом української сторони такий режим спрацював лише в 38% від загальної чисельності запитів", - додав Петренко.
Петренко уточнив, що запити йдуть з двох сторін, для сприяння залучається СММ ОБСЄ.
Він додав, що протягом тих трьох днів відбулося 153 порушення режиму припинення вогню по всій лінії розмежування. Було зафіксовано 78 обстрілів з важкого і забороненого мінськими угодами озброєння: зафіксовані майже 2400 розривів мін і снарядів.
23 грудня, у переддень оголошення режиму тишу, про який було домовлено у Мінську – відбулася найбільша кількість обстрілів - 54, з них 34 із застосуванням заборонених мінометів та артилерії.
Водночас Петренко повідомив, що після запровадження "режиму тиші" з 00:00 годин 24 грудня "абсолютної тиші не було".
Загалом, за його словами, за ці два дні процедура припинення вогню працює значно краще.
Нагадаємо, що населений пункт Новолуганское, який розташований в районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль Збройних сил України.
19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня, українські військові, контратакуючи, просунулись вперед та зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги.
Згодом на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені.
Варто додати, що один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.
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