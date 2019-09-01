Україна буде розслідувати, як Росія збуває вугілля з "ДНР/ЛНР" у Європу
Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав під час відкриття виставки копій старовинних мап України.
На запитання про долю моряків, які постраждали біля берегів Туреччини 7 січня, він відповів:
"Зараз наше посольство разом із турецькими партнерами намагається надавати всю можливу допомогу. Звичайно, повернення залежить від їхнього стану. Це відбудеться найближчим часом – там новини дуже добрі".
Міністр ще раз висловив співчуття близьким загиблих.
"Стосовно походження вугілля – ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське – і його вивозити, причому не тільки до Туреччини. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування – і не тільки щодо цього", – заявив Клімкін.
"Із деякими іншими країнами у нас є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини. Це для нас дуже принципове питання. ", – додав він.
"Я говорив з нашими європейськими партнерами, оскільки у нас є також інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване, змішане вугілля і до деяких європейських країн", – наголосив голова МЗС.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
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