Україна чекає на рішення Панами щодо екстрадиційної перевірки в справі Каськіва

Протягом 2-3 місяців панамська влада обіцяє нам винести остаточне рішення у цій справі

Українська сторона протягом 1,5 місяця очікує рішення Панамського суду про відновлення процедури екстрадиційної перевірки у справі екс-глави Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) Владислава Каськіва.

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"Після відновлення такої перевірки протягом 2-3 місяців панамська влада обіцяє нам винести остаточне рішення у цій справі. Яким воно буде, я поки не прогнозую", - сказав він, пише "Інтерфакс-Україна".

Каськів був оголошений в міжнародний розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.