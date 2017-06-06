Україна дістане право на примусове виконання рішення суду в разі демаршу "Газпрому", - Коболєв

Прийняте рішення Стокгольмського арбітражу не може бути скасовано іншими судами

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати рішення суду і відшкодовувати компенсацію.

"Це рішення формально стосується не Російської Федерації, а "Газпрому". Тому формальним суб'єктом, який повинен виконувати чи не виконувати рішення суду, є "Газпром"... Якщо "Газпром" відмовляється виконувати це рішення, то Україна дістає право на виконання цього рішення в примусовому порядку в будь-яких юрисдикціях", - сказав він Коболєв, інформує УНІАН.

Коболєв також додав, що російська компанія володіє багатьма активами в Європі.

За словами Коболєва, прийняте рішення Стокгольмського арбітражу не може бути скасовано іншими судами, а розгляд апеляції можливий лише на предмет процедури судового процесу, а не його суті.

"Рішення більше не переглядатиметься... Будь-яка сторона може апелювати щодо цього рішення, але ця апеляція може бути тільки щодо процесу, а не по суті. Суть рішення не переглядається", - зазначив Коболєв.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.