Україна дістане право на примусове виконання рішення суду в разі демаршу "Газпрому", - Коболєв
"Це рішення формально стосується не Російської Федерації, а "Газпрому". Тому формальним суб'єктом, який повинен виконувати чи не виконувати рішення суду, є "Газпром"... Якщо "Газпром" відмовляється виконувати це рішення, то Україна дістає право на виконання цього рішення в примусовому порядку в будь-яких юрисдикціях", - сказав він Коболєв, інформує УНІАН.
Коболєв також додав, що російська компанія володіє багатьма активами в Європі.
За словами Коболєва, прийняте рішення Стокгольмського арбітражу не може бути скасовано іншими судами, а розгляд апеляції можливий лише на предмет процедури судового процесу, а не його суті.
"Рішення більше не переглядатиметься... Будь-яка сторона може апелювати щодо цього рішення, але ця апеляція може бути тільки щодо процесу, а не по суті. Суть рішення не переглядається", - зазначив Коболєв.
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.
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