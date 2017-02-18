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Україна для нової адміністрації США серед перших пріорітетів, – Порошенко

Порошенко заявив, що отримав від віце-президента США Майкла Пенса "потужний сигнал"
Президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна та повернення Криму – серед пріорітетів нової адміністрації США.
Україна для нової адміністрації США серед перших пріорітетів, – Порошенко Фото:i.lb.ua

Про це глава української держави заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого після зустрічі з віце-президентом США Майклом Пенсом, яка, за словами Порошенка, тривала "вдвічі довше запланованого", пише "Українська Правда".

"Ми детально пройшлися по координації наших дій у процесах, що відбуваються на сході України, щодо ефективних кроків та формування українського порядку денного по переговорам з РФ", – повідомив Порошенко.

Він зазначив, що Пенс "детально поінформований про деталі процесів, які відбуваються".

"(Мною) отримано ще раз потужний сигнал, що Сполучені штати – з Україною, що Україна для нової адміністрації США – серед перших пріорітетів, що питання Криму і боротьби за його звільнення – також залишається серед пріорітетів. Ніякі питання за спиною України вирішуватися не плануються і не будуть", – заявив Порошенко. 

Він додав, що під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочалася 17 лютого, "Україна залишалася серед головних тем".

"Ми отримали чергове підтвердження потужної світової солідарності з Україною під час російської агресії", – зазначив Порошенко. 

Нагадаємо, на полях 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки Петро Порошенко зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував  йому за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії.

Окрім того, Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Також Порошенко на Мюнхенській конференції розповів про особливості російської агресії. За його словами, Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи.

Врешті-решт, Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.

 

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