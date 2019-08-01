Україна до кінця року отримає ще два транші від МВФ

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, передає "Укрінформ".

Зокрема, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми, після яких Виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу, вказані три дати.

Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма Stand By для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 млрд доларів у якості першого траншу.

Виділення другого й третього кредитів за програмою передбачені після завершення переглядів МВФ, спланованих, відповідно, на 15 травня та на 15 листопада 2019 року. Суми спланованих траншів рівнозначні – по 1,3 млрд доларів.

"Інвестиції, особливо прямі іноземні інвестиції, стримуються складним діловим кліматом, тоді як велика кількість працівників шукає можливості працевлаштування за кордоном, оскільки економічне зростання занадто низьке для того, щоб доходи могли помітно скоротити розрив порівняно з іншими країнами регіону", - зазначається у повідомленні Фонду.

Незважаючи на відновлення макроекономічної стабільності та економічного зростання після важкої кризи 2014-2015 рр., зусилля зі створення більшої позитивної динаміки, конкурентоспроможної економіки не виправдали очікувань, зазначає МВФ.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.

Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.

18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.