Україна отримає $100 млн фінансової допомоги від Швейцарії до кінця січня - Президент
До кінця січня 2017 року Швейцарія передасть Україні 100 мільйонів доларів у вигляді першого траншу фінансової допомоги, - повідомляє президент України Петро Порошенко, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Було ухвалено рішення, яке тільки-но оголошено, що до кінця січня Україна отримає $100 млн. Вони надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України", - заявив Порошенко журналістам у Давосі після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард.
Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.
Міністр зазначив, що Україна продовжує проводити економічні реформи в рамках співпраці з МВФ, а дефіцит затвердженого держбюджету на 2017 рік не перевищує максимально допустимого значення в 3% від ВВП.
Відзначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, у 2016 році - ще чотирьох. Однак, дотепер країна отримала лише три транші: перший на $5 млрд у березні 2015 року, другий на $1,7 млрд у серпні 2015 року і третій на $1 млрд у вересні 2016 року.
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