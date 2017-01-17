Україна отримає $100 млн фінансової допомоги від Швейцарії до кінця січня - Президент

Швейцарія виділяє Україні $100 млн фінансової допомоги.

До кінця січня 2017 року Швейцарія передасть Україні 100 мільйонів доларів у вигляді першого траншу фінансової допомоги, - повідомляє президент України Петро Порошенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Було ухвалено рішення, яке тільки-но оголошено, що до кінця січня Україна отримає $100 млн. Вони надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України", - заявив Порошенко журналістам у Давосі після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Міністр зазначив, що Україна продовжує проводити економічні реформи в рамках співпраці з МВФ, а дефіцит затвердженого держбюджету на 2017 рік не перевищує максимально допустимого значення в 3% від ВВП.

Відзначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, у 2016 році - ще чотирьох. Однак, дотепер країна отримала лише три транші: перший на $5 млрд у березні 2015 року, другий на $1,7 млрд у серпні 2015 року і третій на $1 млрд у вересні 2016 року.