Україна домовляється про безвіз із 22 країнами, - МЗС
"Сьогодні абсолютно спокійно громадяни України без віз можуть їздити до 86 країн світу, з них до 34 потрібен біомeтричний паспорт. 112 держав, ми їх ділимо, де 54 - спрощений в'їзд, це частковий безвіз - або електронна віза, або віза по прибуттю. До ще 58 держав потрібно отримувати візу в дипломатичних або консульських установах", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції у Києві, інформує "Європейська правда".
"Станом на сьогодні ми ведемо переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами. Найближчим часом почнуться переговори зі ще кількома країнами", - зазначив міністр.
У 2018 році найбільше українці надавали перевагу подорожам до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії.
Додамо, у рейтингу "найсильніших" паспортів світу Україна посідає 28-ме місце. Українські громадяни можуть відвідувати 131 світову державу без візи (89 країн - без віз, у 42 країнах візу ставлять по приїзду).
У 2018 році найбільше українці надавали перевагу подорожам до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії.
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