Україна домовляється про поставки антрациту з найбільшою вугледобувною компанією США, - ЗМІ
"Основні переговори української сторони ведуться з найбільшою вугледобувною компанією Америки - XCOAL Energy & RESOURCES. Ця компанія веде видобуток в Західній Вірджинії і Пенсільванії, продаючи вугілля різної твердості і антрацит, але в основному металургійним компаніям", - йдеться в статті Дзеркала тижня.
Також уточнюється, що в середньому 16 млн тонн вугілля на рік імпортується через два морських порти, що належать цьому гіганту.
Видання відзначає, що у червні Пенсільванію відвідала делегація з України.
"Великого контракту поки немає. Проте з'явилася інформація Міненерго про майбутні постачання в серпні-вересні 120 тис. тонн вугілля з США, тобто одного судна-вуглевозу", - йдеться в статті.
Зараз всі чекають двосторонньої зустрічі між представниками України і США "по стратегічним поставкам вугілля для українських потреб". Обсяги поставок вугілля в Україну можуть бути переглянуті в бік збільшення після візиту в Україну представників енергетичного відомства США.
Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".
Окрім того, Порошенко заявив, що буде збільшено долю американских постачальників ядерного палива в Україну.
Нагадаємо, 20 червня президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі.
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