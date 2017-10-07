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Україна домовляється про поставки антрациту з найбільшою вугледобувною компанією США, - ЗМІ

Україна домовляється з XCOAL Energy & RESOURCES про вугілля
Україна веде переговори про постачання вугілля антрацитної групи з найбільшою вугледобувною компанією США - XCOAL Energy & RESOURCES.
Україна домовляється про поставки антрациту з найбільшою вугледобувною компанією США, - ЗМІ Фото: twitter.com/UKRINFORM

"Основні переговори української сторони ведуться з найбільшою вугледобувною компанією Америки - XCOAL Energy & RESOURCES. Ця компанія веде видобуток в Західній Вірджинії і Пенсільванії, продаючи вугілля різної твердості і антрацит, але в основному металургійним компаніям", -  йдеться в статті Дзеркала тижня.

Також уточнюється, що в середньому 16 млн тонн вугілля на рік імпортується через два морських порти, що належать цьому гіганту.

Видання відзначає, що у червні Пенсільванію відвідала делегація з України.

"Великого контракту поки немає. Проте з'явилася інформація Міненерго про майбутні постачання в серпні-вересні 120 тис. тонн вугілля з США, тобто одного судна-вуглевозу", - йдеться в статті.

Зараз всі чекають двосторонньої зустрічі між представниками України і США "по стратегічним поставкам вугілля для українських потреб". Обсяги поставок вугілля в Україну можуть бути переглянуті в бік збільшення після візиту в Україну представників енергетичного відомства США.

Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".

 

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10 07 2017 09:58
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