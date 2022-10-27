Україна домовляється з Туреччиною щодо зміни умов угоди про торгівлю
Додаткові домовленості допоможуть українським виробникам конкурувати з іноземними компаніями, зокрема на держзамовлення. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ситуація в Україні змінилася з моменту підписання угоди: сьогодні українські виробники потребують особливого захисту. Наразі ведуться переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легпрому України", – уточнила Свириденко.
За словами міністерки, очікується, що у грудні 2022 року – січні 2023-го додаткові домовленості підпишуть, і угода буде ратифікована парламентами обох країн. "Ми виходимо з того, що кошти держзамовлення мають залишатися в Україні", – сказала очільниця Мінекономіки.
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України.
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