Україна домовляється з Туреччиною щодо зміни умов угоди про торгівлю

Україна веде переговори з Туреччиною щодо зміни умов угоди про зону вільної торгівлі перед ратифікацією документа парламентами двох країн.

Додаткові домовленості допоможуть українським виробникам конкурувати з іноземними компаніями, зокрема на держзамовлення. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Ситуація в Україні змінилася з моменту підписання угоди: сьогодні українські виробники потребують особливого захисту. Наразі ведуться переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легпрому України", – уточнила Свириденко.

За словами міністерки, очікується, що у грудні 2022 року – січні 2023-го додаткові домовленості підпишуть, і угода буде ратифікована парламентами обох країн. "Ми виходимо з того, що кошти держзамовлення мають залишатися в Україні", – сказала очільниця Мінекономіки.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України.