Україна домовилася про безвіз із Уругваєм та Перу

Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби

Українське дипломатичне відомство досягло домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки.

Дипломат розпочав турне країнами Латинської Америки. Під час зустрічей у Монтевідео (Уругвай) була досягнута домовленість про підписання угоди про безвізовий режим між Уругваєм та Україною. Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю, зазначив Погорельцев.

"Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз", - заявив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Європейська правда.

Сергій Погорельцев також повідомив, що ближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. За словами дипломата, цей документ розширить перелік категорій громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу. Зараз ця країна в односторонньому порядку дозволяє безвізовий в’їзд українцям, що подорожують з метою туризму, але не має такого дозволу для інших категорій, зокрема бізнес-подорожуючих.