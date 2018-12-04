Україна домовилася про безвіз із Уругваєм та Перу
Дипломат розпочав турне країнами Латинської Америки. Під час зустрічей у Монтевідео (Уругвай) була досягнута домовленість про підписання угоди про безвізовий режим між Уругваєм та Україною. Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також з членами парламенту Уругваю, зазначив Погорельцев.
"Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою Угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз", - заявив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Європейська правда.
Сергій Погорельцев також повідомив, що ближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. За словами дипломата, цей документ розширить перелік категорій громадян України, які матимуть право на безвізовий в’їзд до Перу. Зараз ця країна в односторонньому порядку дозволяє безвізовий в’їзд українцям, що подорожують з метою туризму, але не має такого дозволу для інших категорій, зокрема бізнес-подорожуючих.
Раніше iPress.ua повідомляв, що уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.
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