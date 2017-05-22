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Україна домовилася про експорт яловичини в Китай

У минулому році товарообіг між Україною та КНР тільки в аграрній сфері склав більше мільярда доларів
Від 22 травня для України офіційно став відкритим ринок Китаю для експорту яловичини.
Україна домовилася про експорт яловичини в Китай Фото: consumer.gov.ua

Сьогодні були підписані Протокол інспекційних, карантинних і ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України у Китай, повідомляє прес-центр Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

"Китай для нас є одним з найбільших торгових партнерів і Україна надзвичайно зацікавлена в цьому ринку. Ми маємо великий потенціал щодо забезпечення Китаю якісної, безпечної і натуральною продукцією", - сказав перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.

За словами заступника міністра аграрної політики Ольги Трофімцевої, у минулому році товарообіг між Україною та КНР тільки в аграрній сфері склав більше мільярда доларів.

"Розширення номенклатури українського аграрного експорту до китайського ринку залишається для нас пріоритетом. Тому відкриття цього ринку для нашої яловичини дає нові можливості для українських експортерів", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Китай зацікавлений у створенні зони вільної торгівлі та встановленні безвізового режиму з Україною.

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