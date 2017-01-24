Україна домовилася з Фінляндією про співпрацю у сфері еко-енергетики

Відповідний меморандум підписали віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко та міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Кай Мюккенен в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка в Гельсінкі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії по проекту Північний потік-2.

"Говорячи про співпрацю в області енергетики, ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії по проекту Північний потік-2. Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі ряд політичних ризиків", - сказав Порошенко.