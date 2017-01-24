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Україна домовилася з Фінляндією про співпрацю у сфері еко-енергетики

Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії по проекту Північний потік-2
Україна та Фінляндія домовилися про співпрацю в сферах енергоефективності, зеленої енергетики і альтернативних видів палива.
Україна домовилася з Фінляндією про співпрацю у сфері еко-енергетики Фото: Адміністрація Президента

Відповідний меморандум підписали віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко та міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Кай Мюккенен в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка в Гельсінкі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії по проекту Північний потік-2.

"Говорячи про співпрацю в області енергетики, ми розраховуємо на принципову позицію Фінляндії по проекту Північний потік-2. Так звана комерційна привабливість цього проекту несе в собі ряд політичних ризиків", - сказав Порошенко.

Також Порошенко закликав владу Фінляндії посилити тиск на РФ у питанні звільнення заручників.

"Ми обговорили грубе порушення прав людини на Донбасі і в Криму, і я звернувся до президента з проханням посилити тиск на російську сторону у питаннях звільнення українських заручників, як з окупованої території, так і з російських в'язниць", - заявив український Президент.

Нагадаємо, що ряд канадських інвесторів зацікавила можливість будівництва сонячних електростанцій та біопаливних заводів на території зони ЧАЕС.

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24 01 2017 12:51
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