Україна домовилася з Китаєм про реконструкцію Шулявського шляхопроводу
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відповідна домовленість була досягнута між першим віце-прем'єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим і Китайської корпорацією доріг і мостів під час зустрічі двох делегацій в Пекіні (Китай) під час форуму "Один пояс, один шлях".
Кубів зазначив гідну підготовку проектних пропозицій будівництва мостового переходу біля Кременчука та проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві на загальну суму $400 млн.
"Пропоную вам завершити підготовчі роботи по цим проектам не пізніше вересня, щоб після цього можна було перейти до висновку кредитних угод і договору на виконання робіт з корпорацією. Зараз буде створено робочу групу для комплексного опрацювання цих інвестпроектів, до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну і Укравтодору", – сказав віце-прем'єр.
Нагадаємо, в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає
Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.
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