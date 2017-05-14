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Україна домовилася з Китаєм про реконструкцію Шулявського шляхопроводу

Відповідна домовленість була досягнута в Пекіні під час форуму "Один пояс, один шлях"
Україна і Китай домовилися про будівництво моста біля Кременчука та реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві.
Україна домовилася з Китаєм про реконструкцію Шулявського шляхопроводу Фото:112.ua

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна домовленість була досягнута між першим віце-прем'єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим і Китайської корпорацією доріг і мостів під час зустрічі двох делегацій в Пекіні (Китай) під час форуму "Один пояс, один шлях".

Кубів зазначив гідну підготовку проектних пропозицій будівництва мостового переходу біля Кременчука та проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві на загальну суму $400 млн.

"Пропоную вам завершити підготовчі роботи по цим проектам не пізніше вересня, щоб після цього можна було перейти до висновку кредитних угод і договору на виконання робіт з корпорацією. Зараз буде створено робочу групу для комплексного опрацювання цих інвестпроектів, до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну і Укравтодору", – сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, в Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту, внаслідок обвалу постраждалих немає 

Зазначимо, Віталій Кличко прийняв рішення звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і голову Солом'янської РДА Максима Шкуро.

Згодом рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили.

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14 05 2017 21:30
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