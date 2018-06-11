Україна домовилася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотників

Bayraktar TB2 може нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби

Під час візиту Президента Петра Порошенка 3-4 листопада в Туреччину було підписано угоду про закупівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал" з посиланням на свої джерела в оборонному відомстві.

У підписанні угоди взяли участь міністр оборони України Степан Полторак, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і глава "Укроборонпрому" Павло Букін.

Переговори про купівлю цих безпілотників тривали близько двох років. За цей час представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину і знайомилися з різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

Bayraktar TB2 побив світовий рекорд серед БПЛА за тривалістю польоту - під час тестових польотів у червні і серпні 2014 року на висоті 8 км він перебував у небі 24 години 34 хвилини.

Нагадаємо, що в межах офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Туреччини в суботу, 3 листопада, було підписано низку двосторонніх документів.