Україна домовилися з МВФ щодо перегляду ціни на газ для населення

Не виключено, що ціна може збільшитися через девальвацію гривні

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нові умови перегляду ціни на газ для населення з 1 квітня 2017 року.

Про це йдеться в узгодженому розділі з енергетики нової редакції Меморандуму про співпрацю України і МВФ, - інформує LB.ua.

Згідно з документом, перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щокварталу, як передбачалося раніше, а кожні півроку. За основу буде братися середня ціна імпортного газу за шість місяців.

Враховуючи збільшення періоду для визначення цінового орієнтиру, знижується ймовірність того, що середня ціна імпортного газу в квітні істотно зміниться.

Водночас не виключено, що ціна може дещо збільшитися через девальвацію гривні.

Зазначимо, з 1 травня 2016 року в Україні встановлена єдина ціна для населення на рівні 6,9 грн за кубометр.

Підвищення тарифу на газ було зобов'язанням України перед МВФ. Попередній Кабмін планував завершити його в 2017 році, але уряд Володимира Гройсмана стверджував, що підвищення 2016 року виведе тариф на ринковий рівень.

Нагадаємо, комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.

Згодом, Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.