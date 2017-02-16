Україна домовилися з МВФ щодо перегляду ціни на газ для населення
Про це йдеться в узгодженому розділі з енергетики нової редакції Меморандуму про співпрацю України і МВФ, - інформує LB.ua.
Згідно з документом, перегляд ціни залежно від зміни вартості імпортного газу буде проводитися з 1 квітня не щокварталу, як передбачалося раніше, а кожні півроку. За основу буде братися середня ціна імпортного газу за шість місяців.
Враховуючи збільшення періоду для визначення цінового орієнтиру, знижується ймовірність того, що середня ціна імпортного газу в квітні істотно зміниться.
Водночас не виключено, що ціна може дещо збільшитися через девальвацію гривні.
Зазначимо, з 1 травня 2016 року в Україні встановлена єдина ціна для населення на рівні 6,9 грн за кубометр.
Підвищення тарифу на газ було зобов'язанням України перед МВФ. Попередній Кабмін планував завершити його в 2017 році, але уряд Володимира Гройсмана стверджував, що підвищення 2016 року виведе тариф на ринковий рівень.
Нагадаємо, комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.
Згодом, Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.
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