Україна допустить до "Євробачення" учасника з РФ, який не порушував законодавство, - Кириленко

Кириленко наголосив, що Україна дотримується не лише своїх законів, а й міжнародних

Віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що Росія може замінити учасника Євробачення на такого, що не порушував українських законів.

У той же час Кириленко каже, що вимагати від України порушувати власне законодавство на догоду Росії є неприйнятним, інформує його прес-служба.

"Я можу ще раз повторити, що Росія може взяти участь у "Євробаченні-2017" у Києві, але якщо буде такий учасник, який не порушував українське законодавство. І, я думаю, точно таке рішення ухвалила би Франція, Німеччина, Британія, Польща чи будь-яка інша країна - член Європейської мовної спілки. А вимагати від України безпрецедентних рішень на догоду Росії і в порушення власного законодавства та, до речі, норм міжнародного права є безпрецедентним і неприйнятним", - зазначив Кириленко, коментуючи інформацію щодо можливості санкцій Європейської мовної спілки проти України через заборону в'їзду для російської співачки на Євробачення.

Водночас Кириленко наголосив, що Україна дотримується не лише своїх законів, а й міжнародних.

"Російська учасниця Юлія Самолова, на жаль, порушила українське законодавство, виступаючи в анексованому Криму. Але Україна, коли мова йде про Крим, базується на всіх рішеннях усіх міжнародних організацій, і жодна міжнародна організація в світі не визнала анексії Криму. Тому ми не лише наше українське законодавство захищаємо, але й дотримуємося норм міжнародного права і захищаємо статус цього міжнародного права в Україні", - наголосив він.

Віце-прем’єр-міністр ще раз повторив: якщо Росія приїде на пісенний конкурс з іншим учасником, то йому разом з делегацією, як і решті делегацій, буде забезпечено безпеку, нормальний прийом і перебування. В іншому випадку Україна проведе Євробачення для 42 країн.

Як відомо, в Європейській мовній спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Згодом Європейська мовна спілка спростувала припущення журналістів щодо санкцій.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.