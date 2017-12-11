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Україна дозволить ексгумацію поляків, якщо Польща легалізує українські пам'ятники, – В'ятрович

В'ятрович каже, що Україна готова припинити мораторій на ексгумацію поляків
За словами директора Українського інститут національної пам'яті Володимира В'ятровича, мораторій на ексгумацію поляків в Україні може бути знятий після надання польською стороною бачення того, як відновлюватимуть українські пам'ятники на території Польщі.
Україна дозволить ексгумацію поляків, якщо Польща легалізує українські пам Фото: styler.rbc.ua

Про це В'ятрович розповів "ТСН".

"Ми готові припиняти цей мораторій тільки за умови, коли ми зможемо домовитися з польською стороною, яка оголосить про її бачення того, яким чином будуть легалізовані українські пам’ятники на польській території і як польська держава буде думати про відновлення знищених пам’ятників", – сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".

Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.

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