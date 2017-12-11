Україна дозволить ексгумацію поляків, якщо Польща легалізує українські пам'ятники, – В'ятрович

В'ятрович каже, що Україна готова припинити мораторій на ексгумацію поляків

За словами директора Українського інститут національної пам'яті Володимира В'ятровича, мораторій на ексгумацію поляків в Україні може бути знятий після надання польською стороною бачення того, як відновлюватимуть українські пам'ятники на території Польщі.

Про це В'ятрович розповів "ТСН".

"Ми готові припиняти цей мораторій тільки за умови, коли ми зможемо домовитися з польською стороною, яка оголосить про її бачення того, яким чином будуть легалізовані українські пам’ятники на польській території і як польська держава буде думати про відновлення знищених пам’ятників", – сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".

Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.