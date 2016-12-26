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Україна експортувала равликів в 7 разів більше, ніж сала

Середня ціна кілограма продукції становить 1 долар за кг
У 2013 році українські виробники експортували 3 тонни молюсків, у 2014 – 58 тонн, у 2015 – 260 тонн, а за перших 10 місяців поточного року експортовано 347 тонн.
Україна експортувала равликів в 7 разів більше, ніж сала Фото: poltavanews.com.ua

Як зазначається, для порівняння за 10 місяців цього року за кордон було поставлено лише 51 тонна українського сала, а баранини – 9 тонн.

Про це йдеться у повідомленні УКАБ.

"Українських молюсків купують наразі лише дві країни Румунія (25%) та Литва (75%), їх частка може змінюватися на протилежну через невеликі експортні об’єми", - йдеться у повідомленні.

Вітчизняні равлики завозяться як сировина, яка в середньому коштує у 5 разів дешевше за готовий продукт.

Середня ціна кілограма продукції становить 1 долар за кг.

До зазначених країн продукція потрапляє охолодженою, обробляється і знову відправляється на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 доларів за кг із Румунії та 5,5 доларів за кг з Литви. Кінцевими країнами споживачами наших молюсків в основному є Франція, Угорщина, Італія та Польща.

Нагадаємо, що цього року Україна експортувала м'яса на 68% більше, ніж минулого.

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26 12 2016 20:55
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