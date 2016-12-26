Україна експортувала равликів в 7 разів більше, ніж сала
Як зазначається, для порівняння за 10 місяців цього року за кордон було поставлено лише 51 тонна українського сала, а баранини – 9 тонн.
Про це йдеться у повідомленні УКАБ.
"Українських молюсків купують наразі лише дві країни Румунія (25%) та Литва (75%), їх частка може змінюватися на протилежну через невеликі експортні об’єми", - йдеться у повідомленні.
Вітчизняні равлики завозяться як сировина, яка в середньому коштує у 5 разів дешевше за готовий продукт.
Середня ціна кілограма продукції становить 1 долар за кг.
До зазначених країн продукція потрапляє охолодженою, обробляється і знову відправляється на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 доларів за кг із Румунії та 5,5 доларів за кг з Литви. Кінцевими країнами споживачами наших молюсків в основному є Франція, Угорщина, Італія та Польща.
Нагадаємо, що цього року Україна експортувала м'яса на 68% більше, ніж минулого.
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