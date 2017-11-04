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Україна екстрадувала розшукуваного Інтерполом громадянина Білорусі

Чоловік за гроші допомагав іноземцям з країн Південно-Східної Азії нелегально перетинати державний кордон Республіки Білорусь
Україна екстрадувала в Білорусь злочинця, якого розшукував Інтерпол за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон
Україна екстрадувала розшукуваного Інтерполом громадянина Білорусі Фото: transkarpatia.net

Громадянин Республіки Білорусь розшукувався з 2014 року органами Інтерполу з метою притягнення до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Співробітниками білоруських правоохоронних органів зібрані беззаперечні докази того, що чоловік за гроші допомагав іноземцям з країн Південно-Східної Азії нелегально перетинати державний кордон Республіки Білорусь зі сторони Російської Федерації.

Чергова спроба провідника доправити за таким же маршрутом 8 громадян Соціалістичної республіки В’єтнам провалилася, у зв’язку з чим та з метою уникнення покарання зловмисник переховувався від слідчих органів Республіки Білорусь на території нашої держави. У липні 2016 року порушника було затримано у Дубровицькому районі Рівненської області.

Як повідомляється, з метою уникнення відповідальності, перебуваючи під екстрадиційним арештом, чоловік звернувся до Державної міграційної служби України із заявою про визнання його біженцем в Україні, однак у цьому компетентними органами служби йому відмовлено.

До ГПУ надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Білорусь про видачу цього громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності.

"На виконання цього запиту у березні 2017 року іноземний злочинець вибув із Рівненського слідчого ізолятора плановим етапом до Чернігівського слідчого ізолятора для подальшої передачі правоохоронним органам Республіки Білорусь",- зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за три роки Україна видала Росії більше 30 осіб.

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11 04 2017 07:34
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