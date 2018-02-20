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Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті в Пхьончхані

У складі України виступили Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний і Артем Прима
Команда біатлоністів збірної Франції у складі Марі Дорен-Абер, Анаїс Бескон, Сімона Дестьйo і Мартена Фуркада виграла на Олімпіаді змішану естафету.
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті в Пхьончхані Фото: radiosvoboda.org

Другими були норвежці, а "бронзу" з перевагою в 0,3 сек. завоювали біатлоністи Італії, передає LB.ua.

Команда Німеччини, яка перед заключним четвертим етапом мала над суперниками гандикап у 40 сек., - лише четверта.

Команда України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Дмитра Підручного і Артема Прими на фініші була 7-ю, з відставанням від чемпіонів на 1:12.1 хв.

Усього в естафеті взяли участь 20 команд.

Нагадаємо, що у південнокорейському Пхьончхані відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 20 кмПеремогу в гонці здобув норвежець Йоганеес Бо.

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20 02 2018 15:19
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