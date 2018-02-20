СПОРТ НОВИНИКоманда біатлоністів збірної Франції у складі Марі Дорен-Абер, Анаїс Бескон, Сімона Дестьйo і Мартена Фуркада виграла на Олімпіаді змішану естафету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті в Пхьончхані
У складі України виступили Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний і Артем Прима
Фото: radiosvoboda.org
Другими були норвежці, а "бронзу" з перевагою в 0,3 сек. завоювали біатлоністи Італії, передає LB.ua.
Команда Німеччини, яка перед заключним четвертим етапом мала над суперниками гандикап у 40 сек., - лише четверта.
Команда України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Дмитра Підручного і Артема Прими на фініші була 7-ю, з відставанням від чемпіонів на 1:12.1 хв.
Усього в естафеті взяли участь 20 команд.
Нагадаємо, що у південнокорейському Пхьончхані відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Перемогу в гонці здобув норвежець Йоганеес Бо.
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20 02 2018 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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