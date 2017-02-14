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Україна готова до будь-якого компромісу заради звільнення військових з полону бойовиків, - Тандіт

Кількість звільнених з полону українських військових збільшується
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що Україна готова до будь-яких компромісів заради звільнення українських військових, які перебувають у полоні бойовиків.
Україна готова до будь-якого компромісу заради звільнення військових з полону бойовиків, - Тандіт Юрій Тандіт. Фото: 24tv.ua

"Україна готова до будь-яких компромісів заради визволення наших хлопців", - заявив Юрій Тандіт. "Потрібно також пам'ятати про тих, хто є безвісти зниклим. Сподіваюся, що серед них є живі хлопці", - додав радник голови СБУ, інформує "112 Україна".

За словами Тандіта, Служба постійно докладає зусиль по звільненню українських військових, однак російська сторона приймає рішення по обміну в ручному режимі.

"Очевидно, що питання, які ми обговорюємо в Мінську, потім вони відображаються в Москві і рішення по кожному нашому заручникові приймаються в одному кабінеті в Кремлі", - зазначив Тандіт.

"Сподіваємося, що російська делегація нарешті почне більш активно включатися в цей процес, так як фактично все дійшло до абсурду", - додав він.

Разом з тим, Юрій Тандіт заявив, що навіть не дивлячись на це кількість звільнених з полону військових збільшується.

Нагадаємо, що Ірна Геращенко повідомляла, що питання звільнення заручників - і тих, хто утримується на окупованих територіях України, і політв'язнів, які перебувають в РФ - фактично заблоковано з вересня.

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14 02 2017 08:58
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