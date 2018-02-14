Україна готова до компромісів щодо обміну полоненими, - Оліфер

Представники України наполягали на дотриманні усього пакету документів, які було ухвалено в рамках Мінського процесу

Україна сподівається, що друга хвиля визволення заручників відбудеться якнайскоріше, і готова до компромісів у цьому питанні.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, коментуючи підсумки сьогоднішнього засідання групи у Мінську.

"Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому", - зазначила вона.

За її словами, українська сторона констатувала ескалацію конфлікту на Донбасі.

"Попри домовленості щодо "Різдвяного перемир'я", ми з тривогою констатуємо зростання кількості обстрілів, в т.ч. з застосуванням зброї, забороненої Мінським угодами - мінометів, танків, артилерії. Ескалація стала можливою тому, що за час дії перемир'я РФ так і не застосувала свій вплив на НЗФ ОРДЛО з метою припинення ведення вогню", - підкреслила Оліфер.

При цьому вона наголосила, що через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону триває постачання зброї та боєприпасів; незаконні збройні формування розміщують важке озброєння у населених пунктах, зокрема в Донецьку та Горлівці, прикриваючись мирними жителями.

"Українська сторона вкотре озвучила вимогу припинити постачання озброєнь та боєприпасів на не підконтрольну Україні частину Донбасу і вивести з території Донбасу зброю та російські військові формування. Ми наголошуємо на необхідності безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.

За її словами, окремо українська сторона висловила обурення у зв'язку з обстрілом безпілотного літального апарату СММ ОБСЄ, що стався на не підконтрольній Україні частині Донбасу 9 лютого.

Крім того, представники України наполягали на дотриманні усього пакету документів, які було ухвалено в рамках Мінського процесу.

"У тому числі йдеться про виконання Меморандуму від 19 вересня 2014 року, який, зокрема, передбачає контроль України над н.п. Дебальцеве; демілітаризацію Кальміуського (колишнє Комсомольське), Кумачово, Новоазовська, Саханки; створення безпекових зон уздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - уточнила прес-секретар Кучми.

Водночас Україна закликає РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи - створення за участю України, РФ, Міжнародного комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО. Поки що РФ відмовляється брати участь в цій роботі, наголосила Оліфер.

Вона додала, що українська сторона і на рівні підгруп, і в рамках Тристоронньої контактної групи вкотре озвучила вимогу щодо відкриття КПВВ "Золоте".

Нагадаємо, учасник гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську та близький до президента РФ Віктор Медведчук розповів, що під час узгодження списків на обмін полоненими були названі прізвища 12 росіян, хоча загалом їх 18.