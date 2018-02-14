Україна готова до компромісів щодо обміну полоненими, - Оліфер
Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, коментуючи підсумки сьогоднішнього засідання групи у Мінську.
"Очікуємо, що друга хвиля звільнення утримуваних осіб відбудеться якнайшвидше. Українська сторона готова до компромісів задля того, аби люди повернулись додому", - зазначила вона.
За її словами, українська сторона констатувала ескалацію конфлікту на Донбасі.
"Попри домовленості щодо "Різдвяного перемир'я", ми з тривогою констатуємо зростання кількості обстрілів, в т.ч. з застосуванням зброї, забороненої Мінським угодами - мінометів, танків, артилерії. Ескалація стала можливою тому, що за час дії перемир'я РФ так і не застосувала свій вплив на НЗФ ОРДЛО з метою припинення ведення вогню", - підкреслила Оліфер.
При цьому вона наголосила, що через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону триває постачання зброї та боєприпасів; незаконні збройні формування розміщують важке озброєння у населених пунктах, зокрема в Донецьку та Горлівці, прикриваючись мирними жителями.
"Українська сторона вкотре озвучила вимогу припинити постачання озброєнь та боєприпасів на не підконтрольну Україні частину Донбасу і вивести з території Донбасу зброю та російські військові формування. Ми наголошуємо на необхідності безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.
За її словами, окремо українська сторона висловила обурення у зв'язку з обстрілом безпілотного літального апарату СММ ОБСЄ, що стався на не підконтрольній Україні частині Донбасу 9 лютого.
Крім того, представники України наполягали на дотриманні усього пакету документів, які було ухвалено в рамках Мінського процесу.
"У тому числі йдеться про виконання Меморандуму від 19 вересня 2014 року, який, зокрема, передбачає контроль України над н.п. Дебальцеве; демілітаризацію Кальміуського (колишнє Комсомольське), Кумачово, Новоазовська, Саханки; створення безпекових зон уздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - уточнила прес-секретар Кучми.
Водночас Україна закликає РФ переглянути свою позицію стосовно важливої гуманітарної ініціативи - створення за участю України, РФ, Міжнародного комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти, до роботи якого запрошуватимуть представників ОРДЛО. Поки що РФ відмовляється брати участь в цій роботі, наголосила Оліфер.
Вона додала, що українська сторона і на рівні підгруп, і в рамках Тристоронньої контактної групи вкотре озвучила вимогу щодо відкриття КПВВ "Золоте".
Нагадаємо, учасник гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську та близький до президента РФ Віктор Медведчук розповів, що під час узгодження списків на обмін полоненими були названі прізвища 12 росіян, хоча загалом їх 18.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа