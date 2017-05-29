Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ, - МЕРТ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі

29 травня Україна підтвердила проведення консультації з Російською Федерацією в рамках СОТ.

У відомстві нагадали, що 19 травня Україною отримано офіційну вимогу від Росії на проведення консультацій в рамках механізму врегулювання суперечок СОТ у зв’язку із, як заявлено РФ, "сталою практикою торговельних обмежень".

"29 травня Україна прийняла запит про готовність у проведенні зазначених консультацій, діючи у відповідності із нормами, принципами та зобов’язаннями, взятими нею при вступі до СОТ", - йдеться у повідомленні.

"РФ застосовує практику постійних обмежень законних прав та інтересів України, зокрема продовжуючи введення цілеспрямованої торгівельної агресії проти України. Вимога Росії про проведення консультацій в рамках СОТ - є черговим кроком економічного, торгового та правового тиску на Україну", - заявили у МЕРТ.

"З метою забезпечення захисту прав та інтересів України, Мінекономіки України разом з іншими заінтересованими державними органами уважно аналізує та опрацьовує вимогу Російської Федерації, а також заходи, що оскаржуються в ній", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.

У відповідь на це Росія направила в орган із вирішення спорів Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями відносно РФ, що були запроваджені Україною.