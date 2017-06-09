Україна готова до опалювального сезону на 95%, - Зубко
"Загальний стан готовності по Україні становить 95,6%, за станом на 6 вересня", - сказав Зубко, інформує "Економічна правда".
За його словами, вже підготовлено 97,3% шкіл, 96,7% дитячих садків, 91,5% лікарень і 85,2% котелень комунальної теплоенергетики.
Зубко наголосив, що станом на 15 вересня, всі області України мають повністю бути готові до опалювального сезону.
У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, в Україні на підготовку до опалювального сезону виділили 9 млрд гривень. Бюджетні кошти, зокрема, спрямовані на програми енергозбереження і на стимулювання видачі "теплих" кредитів.
Облдержадміністрації повинні були завершити підготовку об'єктів соціальної сфери до 1 вересня.
Нагадаємо, що заборгованість населення з оплати опалення і гарячого водопостачання в червні знизилася на 3,5% порівняно з кінцем травня і становить 8,6 млрд грн.
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