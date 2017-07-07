Україна готова надати Італії всі документи щодо Марківа, - Аваков
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Ми стверджуємо, що наш боєць не міг бути причетний до загибелі громадянина Італії, фоторепортера Андреа Роккеллі. Ми готові надати суду всі наявні документи у цій справі і забезпечити участь в засіданні свідків з боку України", - написав міністр за результатами зустрічі з послом Італії.
Аваков навів італійській стороні хронологію військових подій тих днів, які, на його думку, підтверджують непричетність Марківа до вбивства.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.
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