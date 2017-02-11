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Україна готова надати США інформацію про Манафорта, - Гройсман

Прем'єр нагадав, що справа Манафорта стосується періоду влади Віктора Януковича
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова надати США наявну у неї інформацію про розслідування справи екс-глави передвиборного штабу американського президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Україна готова надати США інформацію про Манафорта, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Ми не отримували жодних запитів про надання інформації у цій справі, але якщо отримаємо запит, то, звичайно ж, надамо інформацію, яка у нас є", - сказав Гройсман в інтерв`ю телеканалу CBC.

Водночас прем'єр нагадав, що справа Манафорта стосується періоду влади колишнього українського президента Віктора Януковича й нинішній уряд ніяк з ним не пов'язаний.

"Інцидент, про який ви говорили, був пов'язаний з режимом Януковича. Мій уряд не має абсолютно ніякого відношення до цього скандалу", - наголосив політик.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань СШАМанафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами. Уже 30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

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02 11 2017 08:59
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