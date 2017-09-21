Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 заручників, - Геращенко

Це питання обговорювали на засіданні Контактної групи в Мінську

Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 українських заручників, які перебувають у полоні на окупованій території Донбасу.

"Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони перебувають. І ми готові передати для їх звільнення 313 осіб, як дозволяє українське законодавство ОРДО/ОРЛО для звільнення українців", - заявила на брифінгу представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона додала, що 20 вересня в Мінську на переговорах Контактної групи порушували це питання.

Нагадаємо, українська сторона ТКГ заявила про готовність до компромісу для звільнення заручників на Донбасі.

Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.