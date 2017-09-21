CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 українських заручників, які перебувають у полоні на окупованій території Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 заручників, - Геращенко
Це питання обговорювали на засіданні Контактної групи в Мінську
Фото: tv24
"Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони перебувають. І ми готові передати для їх звільнення 313 осіб, як дозволяє українське законодавство ОРДО/ОРЛО для звільнення українців", - заявила на брифінгу представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
Вона додала, що 20 вересня в Мінську на переговорах Контактної групи порушували це питання.
Нагадаємо, українська сторона ТКГ заявила про готовність до компромісу для звільнення заручників на Донбасі.
Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.
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21 09 2017 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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