Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 заручників, - Геращенко

Це питання обговорювали на засіданні Контактної групи в Мінську
Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 українських заручників, які перебувають у полоні на окупованій території Донбасу.
Україна готова передати бойовикам 313 осіб в обмін на 88 заручників, - Геращенко Фото: tv24

"Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони перебувають. І ми готові передати для їх звільнення 313 осіб, як дозволяє українське законодавство ОРДО/ОРЛО для звільнення українців", - заявила на брифінгу представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона додала, що 20 вересня в Мінську на переговорах Контактної групи порушували це питання.

Нагадаємо, українська сторона ТКГ заявила про готовність до компромісу для звільнення заручників на Донбасі.

 Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.