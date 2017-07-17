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Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови, - Порошенко

Президент України та прем'єр-міністр Молдови провели сьогодні робочу зустріч в Одеській області
Президент України Петро Порошенко заявив про готовність сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.
Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови, - Порошенко Фото: unian.ua

"Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова", - сказав Президент під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, інформує "112 Україна".

Як відомо, Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту шляхом переговорів на основі територіальної цілісності Молдови.

Придністров'я проголосило незалежність від Молдови 1990 року. Його незалежність на сьогодні визнана лише частково визнаними республіками Абхазією та Південною Осетією, а також невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою.

Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.

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