Україна готова віддати 23 полонених за своїх політв'язнів у Росії
"Ми заявили, в тому числі і в Мінську, про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, щоб звільнити українців у в'язницях Росії. Ми будемо ще і ще раз ставити це питання", - заявила перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко в інтерв'ю "Крим. Реалії".
Вона також зазначила, що питання політв'язнів у Криму українська сторона не може порушувати на переговорах у Мінську. "Під час роботи мінської групи обговорюється тільки війна на Донбасі. Але в ПАРЄ, в ООН, нормандському форматі - в будь-якому складі питання обговорюється. Що ще мене турбує? Реакція світу на все це. Спецпредставник з питань свободи слова ОБСЄ, Рада Європи зробили заяви про затримання Вишинського. А де їх занепокоєння хоча б тим, що понад два тижні голодує Сенцов?" - підкреслила Геращенко.
Геращенко зазначила, що на початку року в учасників переговорів було "більше оптимізму" на тему заручників.
"Ми мали більше оптимізму на початку року про те, що нам вдасться до президентських виборів у Російській Федерації витягнути ще й наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля", - сказала Геращенко.
Нагадаємо, чергові переговори пройдуть у Мінську сьогодні, 30 травня. Головні теми, які має намір обговорювати українська сторона, - це режим тиші в зоні проведення ООС і звільнення заручників. На попередній зустрічі тристоронньої контактної групи досягти прогресу в цьому напрямку не вдалося.
Раніше, Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про готовність обміняти 23 росіян на своїх політв'язнів у РФ.
Росія не відповіла на пропозицію України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) про обмін 23 засуджених росіян на своїх політв'язнів.
Як відомо, Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, голодує з 14 травня. Він вимагає від російської влади відпустити на свободу 64 українців, яких називає політв'язням (при цьому не вимагає власного звільнення).
27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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