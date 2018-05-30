Україна готова віддати 23 полонених за своїх політв'язнів у Росії

Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів.

"Ми заявили, в тому числі і в Мінську, про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, щоб звільнити українців у в'язницях Росії. Ми будемо ще і ще раз ставити це питання", - заявила перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко в інтерв'ю "Крим. Реалії".

Вона також зазначила, що питання політв'язнів у Криму українська сторона не може порушувати на переговорах у Мінську. "Під час роботи мінської групи обговорюється тільки війна на Донбасі. Але в ПАРЄ, в ООН, нормандському форматі - в будь-якому складі питання обговорюється. Що ще мене турбує? Реакція світу на все це. Спецпредставник з питань свободи слова ОБСЄ, Рада Європи зробили заяви про затримання Вишинського. А де їх занепокоєння хоча б тим, що понад два тижні голодує Сенцов?" - підкреслила Геращенко.

Геращенко зазначила, що на початку року в учасників переговорів було "більше оптимізму" на тему заручників.

"Ми мали більше оптимізму на початку року про те, що нам вдасться до президентських виборів у Російській Федерації витягнути ще й наших заручників з окупованих територій і розблокувати процес звільнення заручників Кремля", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, чергові переговори пройдуть у Мінську сьогодні, 30 травня. Головні теми, які має намір обговорювати українська сторона, - це режим тиші в зоні проведення ООС і звільнення заручників. На попередній зустрічі тристоронньої контактної групи досягти прогресу в цьому напрямку не вдалося.