Україна готова видати Росії десятки сепаратистів і росіян
"Українська сторона готова на всі компроміси для того, щоб відбулося чергове звільнення політв'язнів і заручників. Ми готові віддати Російській Федерації більше 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв'язнів Кремля. Ми готові віддати (Росії - ред) через процедуру помилування більше 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, у тому числі - журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території Донецька та Луганська", - повідомила уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час брифінгу у четвер, повідомляє "Укрінформ".
Вона також нагадала, що українська сторона неодноразово включала імена військовослужбовців, які перебувають у полоні, до списків, які оприлюднювались на переговорах у Мінську.
"Я хочу відповідально підкреслити, що всі наші військовослужбовці - і Сергій Глондар, і Олександр Коріньков, і Богдан Пантюшенко, і Дєєв, і Іванчук, і Орищук, й інші - були у всіх наших списках, які ми подавали протягом цих років на мінських групах з вимогою негайно їх звільнити. І от у мене враження, що друга сторона, усвідомлюючи героїзм цих людей і бачачи, як ми за них боремося, навпаки, створює перепони щодо звільнення тих, хто є дуже важливими для України", - сказала Геращенко.
Аналогічною, за її словами, є ситуація й стосовно звільнення журналіста Станіслава Асєєва.
"Як тільки бойовики підтвердили, що вони утримують його незаконно в тюрмі, відразу він був включений до списку. Ми дуже боролися, щоб і Станіслав, і жінки, які незаконно утримуються в тюрмах ОРДЛО, у першу чергу наші військові, були включені в список 27 грудня (2017 року - ред). Не з української вини вони були викреслені, і це абсолютно жахлива історія", - додала перший віце-спікер.
Раніше повідомляли, що Росія заблокувала питання звільнення заручників і політв’язнів та продемонструвала свою недоговороздатність.
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