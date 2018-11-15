Україна готова видати Росії десятки сепаратистів і росіян

Україна задля звільнення українських заручників і політичних в'язнів Кремля готова віддати Російській Федерації понад 60 сепаратистів, що причетні до злочинів проти України та більше 20 засуджених українськими судами росіян.

"Українська сторона готова на всі компроміси для того, щоб відбулося чергове звільнення політв'язнів і заручників. Ми готові віддати Російській Федерації більше 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв'язнів Кремля. Ми готові віддати (Росії - ред) через процедуру помилування більше 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, у тому числі - журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території Донецька та Луганська", - повідомила уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час брифінгу у четвер, повідомляє "Укрінформ".

Вона також нагадала, що українська сторона неодноразово включала імена військовослужбовців, які перебувають у полоні, до списків, які оприлюднювались на переговорах у Мінську.

"Я хочу відповідально підкреслити, що всі наші військовослужбовці - і Сергій Глондар, і Олександр Коріньков, і Богдан Пантюшенко, і Дєєв, і Іванчук, і Орищук, й інші - були у всіх наших списках, які ми подавали протягом цих років на мінських групах з вимогою негайно їх звільнити. І от у мене враження, що друга сторона, усвідомлюючи героїзм цих людей і бачачи, як ми за них боремося, навпаки, створює перепони щодо звільнення тих, хто є дуже важливими для України", - сказала Геращенко.

Аналогічною, за її словами, є ситуація й стосовно звільнення журналіста Станіслава Асєєва.

"Як тільки бойовики підтвердили, що вони утримують його незаконно в тюрмі, відразу він був включений до списку. Ми дуже боролися, щоб і Станіслав, і жінки, які незаконно утримуються в тюрмах ОРДЛО, у першу чергу наші військові, були включені в список 27 грудня (2017 року - ред). Не з української вини вони були викреслені, і це абсолютно жахлива історія", - додала перший віце-спікер.

Раніше повідомляли, що Росія заблокувала питання звільнення заручників і політв’язнів та продемонструвала свою недоговороздатність.