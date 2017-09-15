Україна хоче підключитися до дискусії про майбутнє Євросоюзу
"Я підтримую бачення подальшого розвитку Європейського Союзу мого друга і щирого друга України Президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, яке він виклав у своєму Посланні про стан ЄС в 2017 році 13 вересня. Запропонована ним Дорожня карта до більш об'єднаного, сильного і демократичного Союзу відкриває можливості для створення якісно нової Європи, здатної відповідати глобальним викликам 21-го століття. Водночас, вважаю, що розпочата дискусія про майбутнє Європи не повинна обмежуватися виключно нинішніми країнами ЄС. До дискусії повинні бути запрошені і країни-кандидати, і асоційовані з ЄС країни, які прагнуть розділити з Євросоюзом відповідальність за нову Європу", - сказав президент Петро Порошенко на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Текст виступу голови держави доступний на його сайті.
Порошенко вважає, що такий крок став би символічним сигналом про місце цих країн в новій Європі.
"Найкращою можливістю могла б стати зустріч голів держав і урядів ЄС щодо майбутнього Європи, яка відбудеться 28 вересня в Таллінні", - сказав він.
За його словами, залишати в стратегічній невизначеності європейські країни, які прагнуть стати частиною об'єднаної Європи, небезпечно. Порошенко закликав ЄС не відмовлятися від політики відкритих дверей.
"Це стало б сигналом для Росії, що реванш залишається можливим, і ЄС, відмовляючи сусідам у праві на європейську перспективу, враховує так звані "особливі інтереси" Росії в регіоні", - заявив Порошенко.
Він закликав Захід прийняти важливе стратегічне рішення, яке буде кардинально впливати на подальший розвиток України в новому світі.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.
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