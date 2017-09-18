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Україна хоче розширений мандат для миротворців на Донбасі

Він дозволить блакитним каскам застосовувати зброю в разі потреби і не тільки для самооборони
Україна вимагатиме розширений мандат для миротворчої місії на Донбасі.
Україна хоче розширений мандат для миротворців на Донбасі Фото: vidia.org

"У середу у президента буде виступ на Раді Безпеки ООН, а також виступ у Генеральній асамблеї. Президент, виступаючи на Раді Безпеки, наполягатиме на розширеному мандаті миротворців ООН з підтримання миру, який дозволить блакитним каскам застосовувати зброю в разі потреби і не тільки для самооборони", - сказала на погоджувальній раді Верховної Ради у понеділок представник Президента в парламенті Ірина Луценко, інформує LB.ua.

Основні вимоги до миротворчої місії, які висуває Україна, - розміщення на всій території окремих районів Донецької та Луганської областей, де знаходяться бойовики; розміщення на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону; примус до розмінування; виведення російських військ і інструкторів.

Нагадаємо, Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН про створення озброєної стрілецькою зброєю місії для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період в шість місяців.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.

Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.

 
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18 09 2017 13:40
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