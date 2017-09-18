Україна хоче розширений мандат для миротворців на Донбасі

Він дозволить блакитним каскам застосовувати зброю в разі потреби і не тільки для самооборони

Україна вимагатиме розширений мандат для миротворчої місії на Донбасі.

"У середу у президента буде виступ на Раді Безпеки ООН, а також виступ у Генеральній асамблеї. Президент, виступаючи на Раді Безпеки, наполягатиме на розширеному мандаті миротворців ООН з підтримання миру, який дозволить блакитним каскам застосовувати зброю в разі потреби і не тільки для самооборони", - сказала на погоджувальній раді Верховної Ради у понеділок представник Президента в парламенті Ірина Луценко, інформує LB.ua.

Основні вимоги до миротворчої місії, які висуває Україна, - розміщення на всій території окремих районів Донецької та Луганської областей, де знаходяться бойовики; розміщення на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону; примус до розмінування; виведення російських військ і інструкторів.