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Україна хоче, щоб МВФ змінив графік перегляду надання траншів

Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою
Україна попросила у Міжнародного валютного фонду (МВФ) зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.
Україна хоче, щоб МВФ змінив графік перегляду надання траншів Фото:ukr.media

Відповідний запит міститься в порядку денному зборів директорів на 3 квітня. Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою.

Влада України вже робила аналогічний запит, під час другого перегляду програми.

"У зв'язку із затримкою в завершенні цього перегляду і реалізації деяких передбачених програмою заходів, зокрема пенсійної реформи, влада України запросили скорочення кількості переглядів до 11 і зміни графіка надходження кредитних траншів з урахуванням подальшого прогресу в реформах і вимог для дотримання платіжного балансу", - повідомляється матеріалах МВФ за підсумками другого перегляду, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде обговорюватися виділення чергового траншу Україні в розмірі 1 млрд доларів, відбудеться 3 квітня.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 млрд доларів.

При цьому питання виділення Україні наступного траншу досі відсутнє в плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 7 квітня.

Як відомо, 19 березня з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

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31 03 2017 13:28
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