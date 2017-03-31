Україна хоче, щоб МВФ змінив графік перегляду надання траншів
Відповідний запит міститься в порядку денному зборів директорів на 3 квітня. Крім цього, Україна запросила переглянути фінансові гарантії за програмою.
Влада України вже робила аналогічний запит, під час другого перегляду програми.
"У зв'язку із затримкою в завершенні цього перегляду і реалізації деяких передбачених програмою заходів, зокрема пенсійної реформи, влада України запросили скорочення кількості переглядів до 11 і зміни графіка надходження кредитних траншів з урахуванням подальшого прогресу в реформах і вимог для дотримання платіжного балансу", - повідомляється матеріалах МВФ за підсумками другого перегляду, пише "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде обговорюватися виділення чергового траншу Україні в розмірі 1 млрд доларів, відбудеться 3 квітня.
Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 млрд доларів.
При цьому питання виділення Україні наступного траншу досі відсутнє в плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 7 квітня.
Як відомо, 19 березня з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат