Україна хоче вийти на 70-е місце в рейтингу Doing Business, - Порошенко
Про це Порошенко заявив на українсько-грузинському бізнес форумі у Батумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Порошенко зазначив, що Грузія посідає 39-е місце у Doing Business. Він також наголосив, що лише Україна і Грузія демонструють такі темпи зростання.
"Ніхто, окрім нас і вас, не демонструє таких темпів. Ніхто, окрім нас і вас, рішуче не створює привабливий інвестиційний клімат через боротьбу з корупцією, дерегуляцію, децентралізацію", - висловив переконаність Порошенко.
Нагадаємо, що Україна піднялась на 3 позиції і посіла 80 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.
Як відомо, Президент України перебуває з офіційним візитом у Грузії, триватиме він до 19 липня.
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