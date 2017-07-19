Україна хоче вийти на 70-е місце в рейтингу Doing Business, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що влада країни має намір посісти 70-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business - 2018.

Про це Порошенко заявив на українсько-грузинському бізнес форумі у Батумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що Грузія посідає 39-е місце у Doing Business. Він також наголосив, що лише Україна і Грузія демонструють такі темпи зростання.

"Ніхто, окрім нас і вас, не демонструє таких темпів. Ніхто, окрім нас і вас, рішуче не створює привабливий інвестиційний клімат через боротьбу з корупцією, дерегуляцію, децентралізацію", - висловив переконаність Порошенко.

Нагадаємо, що Україна піднялась на 3 позиції і посіла 80 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.

Як відомо, Президент України перебуває з офіційним візитом у Грузії, триватиме він до 19 липня.